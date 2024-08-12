Курский провал - западные СМИ продолжают анализировать безрассудный шаг Зеленского. Как пишет The Times, атака на Курскую область России - самое рискованное решение лидера киевского режима. Газета отмечает, с его стороны это "отчаянная попытка" доказать, что Украина не проигрывает в войне. При этом издание скептически относится к перспективам атаки - она не сможет существенно переломить ход военных действий. New York Times вынужденно признает, что Россия остановила прорыв Украины. В газете предполагают, с помощью атаки Киев надеялся отвести российские войска от линии фронта, чтобы дать ВСУ "необходимый отдых". Тем не менее, аналитики отмечают, этого не произошло, Россия не прекращает наступления на других участках фронта.