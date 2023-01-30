Атаки на объекты оборонного комплекса Ирана - найдут ли украинский след?

Атаки на объекты оборонного комплекса Ирана. В ночь на воскресенье в городе Исфахане - в центральной части Исламской Республики - прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны сообщило о неудачной атаке квадрокоптеров со взрывчаткой на военный объект. Один из беспилотников сбили средства ПВО, два других перехватили и взорвали военные. По одной из версий, речь может идти о "теневой войне" Израиля и Ирана. Арабская пресса заявила, что к атаке причастны США, те в свою очередь подозрения опровергают.