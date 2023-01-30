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Атаки на объекты оборонного комплекса Ирана - найдут ли украинский след?
Атаки на объекты оборонного комплекса Ирана. В ночь на воскресенье в городе Исфахане - в центральной части Исламской Республики - прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны сообщило о неудачной атаке квадрокоптеров со взрывчаткой на военный объект. Один из беспилотников сбили средства ПВО, два других перехватили и взорвали военные. По одной из версий, речь может идти о "теневой войне" Израиля и Ирана. Арабская пресса заявила, что к атаке причастны США, те в свою очередь подозрения опровергают.
Однако отличилась украинская сторона. Представитель офиса Зеленского - Михаил Подоляк - разместил в соцсетях пост о "взрывной ночи в Иране": дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала, - конец цитаты. Иранское агентство Nour News, близкое к Высшему совету нацбезопасности, сообщает, что за такое заявление Киев может "заплатить высокую цену", поскольку слова Подоляка можно считать признанием в причастности к атаке.
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