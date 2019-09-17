Атаки в Афганистане. Десятки погибших и пострадавших

Атака в афганской провинции Праван: мощный взрыв прогремел на предвыборном митинге президента страны. Погибли не менее 24 человек, десятки получили ранения. Сообщается, что взрывное устройство было прикреплено к полицейской машине. Его привел в действие террорист-смертник. Президент Афганистана Ашраф Гани при взрыве не пострадал. После инцидента штаб главы государства принял решение продолжить агитационное мероприятие.

Еще два взрыва прогремели сегодня в Кабуле: один - возле посольства США, второй - недалеко от американской военной базы. Погибли не менее шести человек. Ответственность за все три нападения взяло на себя радикальное движение "Талибан".