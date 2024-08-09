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Атаки ВСУ вызывают вопросы: Германия не против использования немецких танков в России, Госдеп США опасается ядерной эскалации

Атака ВСУ на российские территории вызывает вопросы. Источники "Нью-Йорк Таймс" считают, что с оперативной и стратегической точки зрения операция в Курской области не имеет смысла из-за траты людей и ресурсов.

Кроме того, ВСУ рискуют еще больше растянуть линию боевого соприкосновения, это Киеву невыгодно из-за дефицита кадров. "Вашингтон Пост" предполагает, что целью украинского Генштаба может быть срыв всех поставок российского газа в Европу. Так или иначе, Запад не осудил атаку на российские территории - Киев якобы сам определяет свои стратегические и тактические задачи.

Это соответствует нашей политике, и мы поддерживали Украину с самого начала в том, чтобы защищаться от нападений через границу и в необходимости перекрестного огня. Они действуют с целью самозащиты от нападений из этого региона. Это укладывается в политику США насчет того, где они могут применять наше оружие, наши системы, наши возможности.
Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона


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Госдеп опасается ядерной эскалации

Госдепартамент США, однако, взвесив все за и против, призывает к сдержанности. Представитель ведомстваМэттью Миллер заявил: США не потерпят использования своего вооружения в условиях, которые могут привести к ядерной эскалации. И вновь открестился от ответственности Вашингтона за операции, которые планирует и осуществляет украинская сторона.

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