Атаки ВСУ вызывают вопросы: Германия не против использования немецких танков в России, Госдеп США опасается ядерной эскалации

Это соответствует нашей политике, и мы поддерживали Украину с самого начала в том, чтобы защищаться от нападений через границу и в необходимости перекрестного огня. Они действуют с целью самозащиты от нападений из этого региона. Это укладывается в политику США насчет того, где они могут применять наше оружие, наши системы, наши возможности.

Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона