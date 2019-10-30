Атомная подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава"

Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Испытания прошли в акватории Белого моря, а удар был нанесен по полигону Кура на Камчатке, который находится на расстоянии свыше 5 тысяч километров от точки пуска. "Князь Владимир" – это головная подлодка обновленного проекта "Борей-А". Она была спущена на воду два года назад и сейчас завершает испытания. Ожидается, что в состав Флота ВМФ России стратегический ракетоносец войдет до конца года.



