Audi приступает к массированному сокращению персонала - уволят 4,5 тыс. работников

Корпорация Audi начинает сокращение персонала в Германии и не только. Компания намерена уволить 15 %, или 4,5 тыс. работников. Причиной такого решения стало резкое падение прибыли - она рухнула в сравнении с показателями 2023 года на 91 %.

Свои довольно безрадостные прогнозы относительно развития европейской экономики публикует компания Goldman Sachs. Ее эксперты понизили прогноз роста в будущем году ВВП стран ЕС до уровня в 0,8 %. Правда, эта цифра сопровождается уточнением: прогноз действителен, если Трамп не введет обещанные пошлины на европейские товары. При 10-процентных импортных тарифах экономика Евросоюза обрушится в рецессию. И автопрома данное бедствие коснется в первую очередь.