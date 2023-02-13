Audi выпустит аналог "Гелендвагена"

Немецкая автомобилестроительная компанияAudiрассматривает возможность выпуска собственного аналога "Гелендвагена". Немецкий производитель уже анонсировал такую модель. Об этом пишет sb.by со ссылкой на The King Drive.



Отмечается, Audi видит огромные перспективы в этом сегменте рынка, и она уже работает над созданием конкурента для Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-класс.



Пока немецкий производитель ведет активные переговоры с канадской компанией Magna, которая займется сборкой и разработкой некоторых узлов новинки. Самое интересное, что это же компания принимала участие в разработке "гелика".



Новый внедорожник от Audi будет обладать феноменальной проходимостью и жесткостью кузова благодаря рамной конструкции. Рама нужна для того, чтобы охватить аудиторию клиентов, которая покупает "Гелик" и Defender.



Но у Audi есть одна проблема: отсутствие подходящей платформы под такой специфический продукт. В компании решили позаимствовать платформу у бренда Scout.



Новинка будет оснащаться электромоторами, поскольку спрос на такие продукты высок.



В производство рамный внедорожник Audi поступит лишь в 2027 году, а представят его не раньше 2026 года.



Фото:скриншот видео The King Drive