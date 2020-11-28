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Авария на газопроводе в Грузии

Сразу два района в Грузии остались без газа. Причина - авария на газопроводе на участке Кутаиси - Сухуми. Пострадали административные края Аджария и Гурия на западе страны. Идут аварийные работы, чтобы восстановить подачу газа. Причина инцидента не сообщается.

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