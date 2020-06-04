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Авария под Норильском нанесла масштабный ущерб окружающей среде
Причиной стала разгерметизация резервуара для хранения нефтепродуктов на местной ТЭЦ. Изначально работники станции пытались локализовать последствия своими силами. После двух дней борьбы было привлечено МЧС. Предельно допустимая концентрация вредных веществ под Норильском превышает нормы в десятки тысяч раз.
Загрязнение нефтью во много раз превышает норму
Из-за разлива в воду ушло 20 тысяч тонн дизельного топлива. Горючее распространилось на 350 квадратных метров. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В результате от загрязнения пострадали реки Дандыкан и Амбарная.
Алексей Книжников, представитель Всемирного фонда дикой природы в России:
"Большая часть, наверное, 90 процентов нефтепродуктов попало через ручьи и речную систему. Проблема в том, что этот и так большой разлив попал не на грунт, а на водную поверхность".
Сергей Дяченко, первый вице-президент компании "Норникель":
"Привезти сюда несколько лодок, которые способны работать на таких глубинах. И параллельно пойдет бригада на этих лодках. Они будут подбирать заводи эти мелкие, в которых скопилось и не вымывается течением дизельное топливо".
Генпрокуратура России завела три уголовных дела
Генпрокуратурой России заведены три уголовных дела сразу по нескольким статьям: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод.
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