Авария со скоростным поездом в Португалии

Число пострадавших в результате столкновения поезда с автомобилем в Португалии увеличилось до 50 человек, 7 из которых в тяжелом состоянии. 2 человека погибли. Напомним, ДТП произошло накануне вечером. Высокоскоростной поезд, соединяющий между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем специалиста, который проводил техническое обслуживание железнодорожных путей неподалеку от города Коимбра. Всего в вагонах находились 280 пассажиров.