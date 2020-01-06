Авария в США: 5 человек погибли, 60 пострадали

Крупное ДТП в Пенсильвании. На дороге столкнулись туристический автобус, автомобиль и три грузовика. Погибли пять человек, еще 60 получили ранения. По некоторым данным, водитель автобуса потерял управление на неровной дороге, в результате чего машина перевернулась. В нее на скорости влетели три тягача и легковое авто. Магистраль была перекрыта в обе стороны.