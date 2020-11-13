Аварийная посадка Ан-124 в Новосибирске

Аварийная посадка в Новосибирске. Ан-124, который вылетел в Вену, вынужден был вернуться в аэропорт из-за отказа систем радиосвязи. При приземлении самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В воздухе от него отвалилась деталь, которая пробила крышу склада. У машины частично разрушены шасси и крылья. На борту находились 14 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. По словам очевидцев, самолет садился с дымящимся двигателем. Причины произошедшего уточняются.