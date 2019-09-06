Аварийная посадка Ми-8 в России

ЧП в России. Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую подсадку в Саратовской области и загорелся. К счастью, экипаж - три человека - не пострадал. По одной версии, авария произошла из-за слома стойки шасси во время разбега вертолета, после чего он опрокинулся. По другой - на борту вспыхнул пожар.