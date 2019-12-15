Аварийная посадка в аэропорту Сиднея. Сразу после вылета лайнер авиакомпании "Куантэс", следовавший в Перт, был вынужден вернуться в воздушную гавань. У самолета возникли проблемы с гидравлической системой. В качестве меры предосторожности пассажиров эвакуировали. Как говорят очевидцы, дым заполнил салон сразу после приземления, ощущался запах гари.