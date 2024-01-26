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Аварийная посадка в Турции - самолет пролетел над головами автомобилистов

В Турции транспортный самолет оказался на волоске от катастрофы. Борт ВВС страны пролетел над головами изумленных автомобилистов в Кайсери - он был вынужден сделать посадку на грунт из-за технической неисправности.

Инцидент произошел сразу после взлета. В результате ЧП никто серьезно не пострадал.

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