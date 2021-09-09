Аварийная сигнализация сработала на МКС. Датчики зафиксировали задымление в российском модуле "Звезда". Источник дыма и запаха сгоревшего пластика пока не выявлен. На станции включена система удаления вредных примесей. Состав воздуха на борту станции соответствует норме. Экипаж продолжает подготовку к предстоящему вечером выходу в открытый космос.