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Аварийные отключения электроэнергии начались на всей территории Украины

Как сообщили в "Укрэнерго", причина увеличения дефицита мощности - аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. На данный момент дефицит мощности 27 %. Накануне в Киеве допустили, что отключения электроэнергии в стране могут длиться неделями.

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