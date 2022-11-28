Аварийные отключения электроэнергии начались на всей территории Украины

Как сообщили в "Укрэнерго", причина увеличения дефицита мощности - аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. На данный момент дефицит мощности 27 %. Накануне в Киеве допустили, что отключения электроэнергии в стране могут длиться неделями.