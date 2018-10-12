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Аварию ракеты "Союз" спровоцировала неисправность одного из клапанов
Неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты "Союз" после запуска с Байконура. О предварительном выводе госкомиссии сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования. Между тем, по его словам, перед стартом механизм прошел все стадии проверки. Однако спустя две минуты после запуска произошла авария. Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали. Аппарат приземлился в Казахстане.
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