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Аварию ракеты "Союз" спровоцировала неисправность одного из клапанов

Неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты "Союз" после запуска с Байконура. О предварительном выводе госкомиссии сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования. Между тем, по его словам, перед стартом механизм прошел все стадии проверки. Однако спустя две минуты после запуска произошла авария. Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали. Аппарат приземлился в Казахстане.

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