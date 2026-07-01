Авдонин: Благодаря идейной роли Компартии китайский народ смог стать свободным народом

Какую роль Компартия сыграла в борьбе за независимость и становление китайской государственности, рассказал политолог.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Китай отмечает 105 лет со дня проведения первого съезда Компартии Китая. Это крайне важная дата для китайского народа. Почему? Потому что Китай длительное время вел народно-освободительную войну против колонистов - как французских либералистов, так и британских. Мы знаем, что в XIX веке Китай фактически стал полуколонией. Все эти компании, ОСТ-Индские и другие, старались контролировать выход в море, зарабатывать на китайцев. Китайцев не принимали вообще за людей".

Эксперт отметил, что по мере ожесточения народной борьбы в Китае ей по-прежнему не хватало объединяющей идеи. Ситуация изменилась только после Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, когда в страну прибыли советские специалисты и идеологи. Они помогли объединить наиболее активных деятелей и провести в 1921 году в Шанхае первый съезд Компартии Китая. Именно с этого момента началось активное подпольное движение, которое на первоначальном этапе охватило весь Шанхай.

"Впоследствии эта идеология народно-освободительного равенства и справедливого общества постепенно захватывает все китайское общество. Только благодаря идейной роли Компартии как руководящего звена этим движением и в этой борьбе китайский народ смог освободиться от колониальной экспансии и стать свободным народом и свободным государством", - отметил политолог.