Авиадиспетчеры в США вынуждены искать запчасти в Сети

Американские авиадиспетчеры вынуждены самостоятельно покупать комплектующие для оборудования аэропортов, сообщает The Washington Post. Все дело в устаревших системах, запчасти для которых уже сняли с производства и найти их можно только на маркет-плейсах.

По словам собеседника издания, недавно так пришлось поступить с деталью, необходимой в наземной радиолокационной системе в башне контроля. Ждать поставки пришлось две недели.

Напомним, воздушные гавани США столкнулись с масштабным сбоем из-за устаревшего оборудования. На несколько часов были полностью приостановлены вылеты из всех аэропортов. Ограничения затронули 11 тыс. рейсов. По оценкам экспертов, полная модернизация инфраструктуры обойдется бюджету в 50 млрд долларов.