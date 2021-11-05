Авиакатастрофа Ан-12 в Иркутской области: найдены тела всех погибших

В районе места крушения самолета Ан-12 в Иркутской области найдены останки всех девяти погибших. По уточненным данным, погибли пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Среди жертв авиакатастрофы трое белорусов, четыре гражданина России и два Украины. Ранее на месте трагедии также нашли два бортовых самописца. Официальных причин аварии пока нет. По предварительной информации, катастрофа произошла по техническим причинам: обледенели руль и крылья самолета.