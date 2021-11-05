3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Авиакатастрофа Ан-12 в Иркутской области: найдены тела всех погибших
В районе места крушения самолета Ан-12 в Иркутской области найдены останки всех девяти погибших. По уточненным данным, погибли пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Среди жертв авиакатастрофы трое белорусов, четыре гражданина России и два Украины. Ранее на месте трагедии также нашли два бортовых самописца. Официальных причин аварии пока нет. По предварительной информации, катастрофа произошла по техническим причинам: обледенели руль и крылья самолета.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов