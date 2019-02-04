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Авиакатастрофа на юге американского штата Калифорния
Легкомоторный самолет упал на дома в жилом районе. ЧП произошло рядом с начальной школой. Воздушное судно врезалось в два строения и взорвалось. Возник пожар. Два человека погибли. Еще двое госпитализированы. На месте работают экстренные службы. Причины инцидента выясняются.
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