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Авиакатастрофа в Австралии

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе над австралийским штатом Виктория. Погибли 4 человека. Известно, что одно воздушное судно принадлежало местной летной компании, второе - частному лицу. Причины авиакатастрофы не сообщаются. Правоохранители выясняют, как самолеты оказались на одной высоте.

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