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Авиакатастрофа в Бразилии - погибли более 60 человек

В Бразилии разбился пассажирский самолет. На борту находились 62 человека, выживших нет. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Бразилии и семьям погибших. Самолет рухнул недалеко от шоссе, повредив жилой комплекс.

На месте крушения продолжается работа экстренных служб и военной полиции. О возможных версиях причин аварии пока не сообщается. В Бразилии объявлен трехдневный траур.

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