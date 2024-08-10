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Авиакатастрофа в Бразилии - погибли более 60 человек
В Бразилии разбился пассажирский самолет. На борту находились 62 человека, выживших нет. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Бразилии и семьям погибших. Самолет рухнул недалеко от шоссе, повредив жилой комплекс.
На месте крушения продолжается работа экстренных служб и военной полиции. О возможных версиях причин аварии пока не сообщается. В Бразилии объявлен трехдневный траур.
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