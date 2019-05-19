Авиакатастрофа в Гондурасе: пять человек погибли

Неподалеку от острова Роатан потерпел крушение легкомоторный самолет. Находившиеся на его борту жертвы были гражданами иностранных государств. Самолет направлялся в город Трухильо и разбился в четырехстах метрах от пляжа. Изначально в катастрофе выжил один человек, которого госпитализировали, но от полученных травм он скончался. Национальности погибших пока не уточняются.