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Авиакатастрофа в Калифорнии - падение самолета вызвало лесной пожар
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Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
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В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
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