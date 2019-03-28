Авиакатастрофа в Казахстане. Погиб весь экипаж военного вертолета

В Казахстане разбился военный вертолет Ми-8. На борту находился экипаж из 13-ти человек. Все они погибли. Машина учений следовала в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в Шымкент. Полет проходил в тяжелых погодных условиях и в темное время суток. Минобороны и МВД Казахстана начали расследование. Возбуждено дело по статье "Нарушение безопасности полетов".