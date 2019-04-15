Авиакатастрофа в Непале. Три человека погибли

Три человека погибли, еще четверо пострадали. В аэропорту Тенцинг-Хиллари в городе Лукла лайнер при взлете врезался в вертолет, а потом съехал с полосы. Машина направлялась в Катманду. Среди погибших - пилот самолета и двое полицейских. Они стояли рядом с вертолетом. Аэропорт, где произошла катастрофа, называют "воротами в Гималаи". Он находится на высоте 2 845 метров над уровнем моря. И считается самым опасным в мире.



