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Авиакатастрофа в США - четыре человека погибли
Авиакатастрофа в США унесла жизни четырех человек. Близ Сан-Диего потерпел крушение небольшой бизнес-джет. Самолет вылетел из Санта-Ане и уже через полчаса разбился на подлете к зоне посадки. В результате крушения поврежден один жилой дом, на месте начался пожар. На земле обошлось без пострадавших. Полиция совместно с профильными ведомствами расследует инцидент. Среди версий трагедии - ошибка пилота или техническая неисправность.
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