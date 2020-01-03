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Авиакатастрофа в Судане

Там военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение спустя несколько минут после взлета с базы в провинции Западный Дафур. Погибли 18 человек. На борту помимо военных членов экипажа было трое судей, сотрудник Всемирной продовольственной организации, а также гражданские, среди которых четверо детей. Борт доставлял гуманитарную помощь в регион, где в последнее время произошли столкновения между этническими группировками. О причинах крушения пока ничего неизвестно.

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