Авиакатастрофа в Судане

Там военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение спустя несколько минут после взлета с базы в провинции Западный Дафур. Погибли 18 человек. На борту помимо военных членов экипажа было трое судей, сотрудник Всемирной продовольственной организации, а также гражданские, среди которых четверо детей. Борт доставлял гуманитарную помощь в регион, где в последнее время произошли столкновения между этническими группировками. О причинах крушения пока ничего неизвестно.