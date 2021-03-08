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Авиакатастрофа во Франции - погиб известный бизнесмен
Авиакатастрофа вНормандии лишила Францию одного из самых богатых людей страны. Предпринимательи парламентарий Оливье Дассо погиб в результате крушения частного вертолета.Вместе с ним погиб и пилот. По иронии судьбы, компания Дассо является главнымпроизводителем самолетов для ВВС Франции. Слова скорби на своей странице в "Твиттере"разместил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, смерть Дассо -огромная утрата для страны.
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