Второй раз за всю историю - после 11 сентября 2001 года - США полностью останавливали гражданские вылеты. 22 центра, 50 штатов, 3,1 тыс. бортов в воздухе - и ни одного внятного объяснения.

Пока люди мирно спали, в авиасообщении США случилось нечто невообразимое. Авиадиспетчеры увидели черные экраны. 3,1 тыс. самолетов зависли над пятьюдесятью штатами. Когда 22 региональных центра управления воздушным движением, разбросанных по континенту, теряют связь, это не "внезапно", а синхронно.

А синхронность, как учил нас товарищ Сталин, - признак либо очень хорошей организации, либо очень плохой погоды. Погода, судя по отчетам, была нормальная. Значит, организация - закономерность, у которой есть автор.

Авиаколлапс: система, которая старела вместе со страной

Официальная версия: оборудование устарело. Некоторым системам 55 лет. То есть физически дышат на ладан. В 138 системах управления воздушным движением 51 признана "нежизнеспособной", еще 54 - "под угрозой". В ходу до сих пор аналоговые медные кабели 1960-х годов, компьютеры Compaq, снятые с производства в 2013-м, и телефонные системы, которые не стыкуются друг с другом. Вот это и есть американская авиация сегодня.

ИИ против 40-летнего кабеля: искусственный интеллект, естественный коллапс

Три дня назад Федеральное управление гражданской авиации США с гордостью отрапортовало о внедрении новой системы управления на базе искусственного интеллекта во все те же 22 региональных центра. Контракт на 875 млн долларов, подрядчик - бостонский стартап. Но когда эта "умная" система сталкивается с "глупой" сорокалетней проводкой, результат - как в этот уикенд.

Электрик, который приземлил авиацию США

Стив Самарин, политический комментатор, участник проектов Республиканской партии США:

"У нас все по законам жанра. Пятница 13-го, самолеты не взлетают, тысячи пассажиров в аэропортах, вылететь никуда не могут, зато летают по всему миру слухи о том, что же происходит. Но это не атака инопланетян и не русские хакеры, не китайские спутники и даже не иранские беспилотники. Все гораздо прозаичнее. Обычный наш электрик менял кабель медный на волоконно-оптический. Ну, казалось бы, шаг в будущее, но вот будущее оказалось не готово к этому шагу. И этот электрик, добросовестно выполняя свою работу, приземлил или заземлил всю нашу гражданскую авиацию. Ну, хорошо хоть не военную, и на том спасибо".

3,1 тыс. самолетов в воздухе на момент остановки. Свыше 10 тыс. задержанных рейсов. Более 1,3 тыс. отмененных. 1,5 млн пассажиров, чьи планы растворились в черном экране диспетчерской. Министр транспорта Шон Даффи вышел к прессе и сказал, что система "не соответствует требованиям дня".

Тревога есть, виноватых нет: дроны над военными базами

В Британии военные засекли "подозрительную активность беспилотников". Над авиабазами Лейкенхит, Милденхолл и Фелтуэлл было отмечено до 20 дронов одновременно. Сирены. Тревога. Полицейские вертолеты, по данным BBC, "почувствовали, что дроны их преследуют, и были вынуждены совершить экстренный маневр", спикировав на 140 узлах. Дроны, которые "преследуют" вертолеты полиции, - это что-то новое. И никто - никто - не может сказать, чьи они. И при этом ни одного сбитого дрона. Ни одного задержанного оператора.

Давайте откровенно. 22 центра одновременно слепнут, и 3 тыс. бортов в воздухе. Дроны над тремя базами. Ложные минирования по всей Европе. И все это в одну неделю. Либо мир сошел с ума, либо кто-то очень методично проверяет, где тонко. И, судя по результатам, тонко везде: в энергетике, в связи, в авиации, в обороне.