Новый масштабный авиаколлапс накрыл США прямо в разгар поездок перед Днем благодарения. По всей стране были задержаны более 5,7 тыс. рейсов, еще свыше 240 отменены.

Причиной стал сбой в автоматической системе расчета веса и центровки самолетов у одного из крупнейших американских перевозчиков. Сотрудникам пришлось вручную пересчитывать загрузку каждого борта. Из-за этого в Атланте и Нью-Йорке в терминалах скопились тысячи пассажиров, а задержки вылетов достигали нескольких часов.

Это уже второй крупный сбой в американской авиации за последние 10 дней. Неделю назад из-за отказа устаревших систем связи в США отменили более 17 тыс. перелетов.