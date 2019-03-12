Авиакомпании по всему миру приостанавливают полеты на самолетах Boeing 737 Max 8

. Вряд ли это случайность. Полеты восьмых "Боингов-737" приостановили Сингапур, Китай, Вьетнам и Индонезия, а также крупнейшие перевозчики в Африке, Мексике и Бразилии. Отказались садиться за штурвал и пилоты в Аргентине. США были вынуждены выступить в поддержку корпорации-разработчика и заявить о безопасности лайнера. Но при этом обязали компанию поменять систему управления полетом и инструкцию для пилотов. Акции компании рухнули до исторического минимума со времен 11 сентября.