ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Авиакомпании по всему миру приостанавливают полеты на самолетах Boeing 737 Max 8

В воскресенье лайнер этой модели разбился в Эфиопии

, а пять месяцев назад -

в Индонезии

. Вряд ли это случайность. Полеты восьмых "Боингов-737" приостановили Сингапур, Китай, Вьетнам и Индонезия, а также крупнейшие перевозчики в Африке, Мексике и Бразилии. Отказались садиться за штурвал и пилоты в Аргентине. США были вынуждены выступить в поддержку корпорации-разработчика и заявить о безопасности лайнера. Но при этом обязали компанию поменять систему управления полетом и инструкцию для пилотов. Акции компании рухнули до исторического минимума со времен 11 сентября.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все