Авиакомпания airBaltic сообщила об утечке данных свыше 600 тыс. пассажиров

Громкий скандал с утечкой данных в Прибалтике: латвийская авиакомпания airBaltic потеряла контроль над базой более 600 тыс. пассажиров.

По информации перевозчика, инцидент затронул клиентов, проходивших онлайн-регистрацию с 18 июля по 12 ноября.

В руки злоумышленников попали имена путешественников, номера бронирования и маршруты перелетов, включая почти 12 тыс. предстоящих рейсов.

В компании поспешили успокоить клиентов, заявив, что банковские реквизиты и паспортные данные не пострадали, а следов мошенников пока не видно.

Впрочем, для европейских перевозчиков, все чаще экономящих на защите систем, подобные провалы уже становятся неприятной нормой.