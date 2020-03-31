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Авиакомпания Air Canada сокращает персонал

В связи с кризисом в сфере авиаперевозок крупнейшая канадская компания Air Canada сокращает 15 тысяч человек. В неоплачиваемый отпуск также отправятся полторы тысячи менеджеров. Объявлено, что это временная мера. Однако перспективы возобновления авиасообщения остаются туманными. Карантин в большинстве стран продлен до середины апреля.

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