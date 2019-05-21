Авиакомпания "Алиталия" отменила более 300 рейсов из-за забастовки пилотов и бортпроводников

Стачка продлится сегодня весь день. В основном речь идет о внутренних перелетах, а также нескольких международных рейсах. В забастовке участвуют и работники нескольких небольших итальянских авиакомпаний. Профсоюзы требуют улучшения условий работы. Также они обеспокоены будущим "Алиталии". Компания уже два года испытывает финансовые трудности и не может найти покупателя.