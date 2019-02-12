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Авиакомпания "Британские авиалинии" уволила пять пилотов за расизм

Внутреннее расследование было проведено по жалобе одного из летчиков. Он был недоволен издевательствами. Коллеги все время присылали ему письма на рабочую почту с расистскими высказываниями. Также они отправляли кадры из старых телешоу, где актера изображали в гриме чернокожих. В своей жалобе летчик отметил, что большую часть оскорблений он получил и в реальной жизни от других пилотов.

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