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Авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

Авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

В сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков. Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными.

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