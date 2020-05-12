Авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

В сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков. Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.

