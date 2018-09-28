Авиакомпания Ryanair сегодня отменила почти 200 рейсов, это около 10% от общего числа ежедневных полетов, причина - забастовка работников авиакомпании-лоукостера. Последствия коснутся примерно 30 тысяч пассажиров. Бастуют сотрудники, работающие в Испании, Бельгии, а также в Нидерландах, Португалии, Италии и Германии. Они требуют, чтобы их контракты соответствовали национальным трудовым кодексам, и чтобы зарплата переводилась в банки их государств. Сейчас для этого используются исключительно ирландские банки.