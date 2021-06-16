ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Авиакомпания Southwest Airlines отменяет все рейсы на неопределенный срок

Связано это с очередным сбоем в компьютерных системах. Причем за день до этого у компании случилась похожая проблема. Из-за этого пришлось перенести более 700 рейсов. Предположительно, ошибка связана с системой мониторинга погоды.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все