Авиаконцерн Boeing решил выпустить облигации на 25 миллиардов долларов

Корпорация Boeing решила выпустить облигации на сумму 25 миллиардов долларов для привлечения средств в условиях пандемии. По данным Bloomberg, авиаконцерн старается увеличить ликвидность в условиях кризиса, а также хочет оформить заявку на получение финансовой помощи. Отметим, с начала этого года рыночная стоимость Boeing упала на 70 %. Корпорация запросила у властей США многомиллиардную поддержку, однако получила отказ. В результате компания сократила штат сотрудников и временно прекратила выплату дивидендов своим акционерам.