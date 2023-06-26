Авиамиссия НАТО в Балтийском регионе станет боевой

НАТО пересмотрит мандат миссии по охране воздушного пространства стран Балтии: дежурство перестанет быть полицейской операцией и станет боевой. Об этом заявил в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг. До настоящего момента так называемая воздушная полиция всего лишь вела наблюдение за балтийским небом: теперь у авиации появятся новые полномочия, которые включают применение силы. В частности, самолеты НАТО смогут участвовать в боевых действиях и будут согласовывать свою активность с военным руководством Литвы.