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Авиамиссия НАТО в Балтийском регионе станет боевой
НАТО пересмотрит мандат миссии по охране воздушного пространства стран Балтии: дежурство перестанет быть полицейской операцией и станет боевой. Об этом заявил в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг. До настоящего момента так называемая воздушная полиция всего лишь вела наблюдение за балтийским небом: теперь у авиации появятся новые полномочия, которые включают применение силы. В частности, самолеты НАТО смогут участвовать в боевых действиях и будут согласовывать свою активность с военным руководством Литвы.
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