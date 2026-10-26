Авиастроение Франции оказалось в опасности из-за похищения гафния

Серьезный удар нанесен по военно-промышленному комплексу Франции. В городке Жарри похитили несколько центнеров гафния. Металл используется в авиастроении.

Теперь Франция либо не сможет производить истребители "Рафаль" и ударные дроны, либо замедлит темпы их изготовления.

Ситуация сложная, даже Россию не обвинишь. За последний год французы поняли, что самые важные объекты в стране охраняются кое-как. Если раньше страдали музеи, например, тот же Лувр, то теперь преступники перешли на казенное имущество.