Авиаторы МЧС Беларуси продолжают тушить пожары в Турции

Авиаторы Беларуси продолжают тушить пожары в Турции. За минувшую неделю экипажи выполнили 35 полетов, совершив почти 200 сбросов воды. Летчики МЧС более 40 раз перебрасывали турецких спасателей к местам возгораний. Вертолеты и экипажи из нашей страны продолжают успешно работать в международной команде совместно с другой авиацией и наземными силами, защищая от сильнейших лесных пожаров районы Сеферихисар и Кютахья, а также город Бодрум. Во время ночного перерыва проводится техническое обслуживание Ми-8 и Ми-26. С мая спасатели совершили почти 200 полетов, сбросив в эпицентр очагов более 4 тысяч тонн воды. Общий налет воздушных судов за эту миссию уже превысил 250 часов.