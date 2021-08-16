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Авиаторы МЧС Беларуси продолжают тушить пожары в Турции
Авиаторы Беларуси продолжают тушить пожары в Турции. За минувшую неделю экипажи выполнили 35 полетов, совершив почти 200 сбросов воды. Летчики МЧС более 40 раз перебрасывали турецких спасателей к местам возгораний. Вертолеты и экипажи из нашей страны продолжают успешно работать в международной команде совместно с другой авиацией и наземными силами, защищая от сильнейших лесных пожаров районы Сеферихисар и Кютахья, а также город Бодрум. Во время ночного перерыва проводится техническое обслуживание Ми-8 и Ми-26. С мая спасатели совершили почти 200 полетов, сбросив в эпицентр очагов более 4 тысяч тонн воды. Общий налет воздушных судов за эту миссию уже превысил 250 часов.
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