ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Авиация приступила к тушению масштабных лесных пожаров в Сибири

На север Красноярского края отправлены три самолета МЧС. С пламенем борются и на земле сотни пожарных и спецтехника. До сих пор не могут взять пламя под контроль. Территория, охваченная огнем, уже превысила три миллиона гектаров. Тем временем синоптики не исключают, что дым пожаров с Сибири может добраться даже до Москвы, если в район ЧП придет антициклон.

Борются с огнем и на Западе. Горит север Франции - на место отправлены две сотни пожарных. Огнем уничтожено почти 500 гектаров сельхозугодий, в некоторых регионах пришлось эвакуировать людей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все