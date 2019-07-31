Авиация приступила к тушению масштабных лесных пожаров в Сибири

На север Красноярского края отправлены три самолета МЧС. С пламенем борются и на земле сотни пожарных и спецтехника. До сих пор не могут взять пламя под контроль. Территория, охваченная огнем, уже превысила три миллиона гектаров. Тем временем синоптики не исключают, что дым пожаров с Сибири может добраться даже до Москвы, если в район ЧП придет антициклон.

