ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Авиация тушит пожар в Греции

В Греции полыхают пожары на острове Самос. На популярном курорте пришлось эвакуировать сразу несколько населенных пунктов. На борьбу с огнем направлена авиация - три самолета и три вертолета. Тушение замедляет сухая погода и высокие температуры.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все