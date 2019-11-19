Авиаудар по фабрике в Триполи: десятки жертв

Авиаудар по кондитерской фабрике в ливийской столице. Не менее 10 человек погибли, еще 35 ранены. Среди жертв оказались восемь мигрантов. Местные жители покидают близлежащую территорию, опасаясь новых налетов. Кто из противодействующих сторон нанес удар и был ли он прицельным, пока неизвестно. ООН призывает к расследованию инцидента.



