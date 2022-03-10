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Авиаудар в Мариуполе: факты
Верх цинизма и попытка раздуть скандал из откровенного фейка. Украинские и западные СМИ пытаются всеми силами раскачать ситуацию вокруг якобы уничтоженного Россией роддома в Мариуполе. То, что бывший роддом - это давно уже огневая точка боевиков, стало известно с самого начала спецоперации России. Но к продвижению вброса о бомбежках мирных жителей не подключился разве что ленивый. Заработать на фейке стараются соцсети и СМИ. Однако даже экстремистские ресурсы спотыкаются, публикуя, по сути, опровержение - авиаудар произошел недалеко от родильного дома.
Осудил так называемую бомбежку роддома в Мариуполе и Генеральный секретарь ООН. Вот только в организации в упор не замечают пулеметные расчеты и ПЗРК в окнах многоэтажек. По данным СМИ, ранее ВСУ и вовсе "оборудовали в роддоме свою огневую позицию".
В Украине теперь разрешено "убивать без последствий". Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий гражданским лицам в Украине стрелять по российским солдатам на период военного положения. Причем использовать можно любое личное оружие.
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