ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Авиаудар в Мариуполе: факты

Верх цинизма и попытка раздуть скандал из откровенного фейка. Украинские и западные СМИ пытаются всеми силами раскачать ситуацию вокруг якобы уничтоженного Россией роддома в Мариуполе. То, что бывший роддом - это давно уже огневая точка боевиков, стало известно с самого начала спецоперации России. Но к продвижению вброса о бомбежках мирных жителей не подключился разве что ленивый. Заработать на фейке стараются соцсети и СМИ. Однако даже экстремистские ресурсы спотыкаются, публикуя, по сути, опровержение - авиаудар произошел недалеко от родильного дома.

Осудил так называемую бомбежку роддома в Мариуполе и Генеральный секретарь ООН. Вот только в организации в упор не замечают пулеметные расчеты и ПЗРК в окнах многоэтажек. По данным СМИ, ранее ВСУ и вовсе "оборудовали в роддоме свою огневую позицию".

В Украине теперь разрешено "убивать без последствий". Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий гражданским лицам в Украине стрелять по российским солдатам на период военного положения. Причем использовать можно любое личное оружие.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все