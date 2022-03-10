Авиаудар в Мариуполе: факты

Верх цинизма и попытка раздуть скандал из откровенного фейка. Украинские и западные СМИ пытаются всеми силами раскачать ситуацию вокруг якобы уничтоженного Россией роддома в Мариуполе. То, что бывший роддом - это давно уже огневая точка боевиков, стало известно с самого начала спецоперации России. Но к продвижению вброса о бомбежках мирных жителей не подключился разве что ленивый. Заработать на фейке стараются соцсети и СМИ. Однако даже экстремистские ресурсы спотыкаются, публикуя, по сути, опровержение - авиаудар произошел недалеко от родильного дома.