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Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров

Участники турниров по теннису в Австралии стали заложниками смога. Континенту потребуется не менее века для восстановления после масштабных лесных пожаров. Об этом сообщают британские СМИ, ссылаясь на экологов. В НАСА уже предупредили: шлейф дыма от пожаров совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире. На данный момент на востоке Австралии все еще активны более 100 очагов возгораний. Смог от них вновь нарушил работу аэропортов Мельбурна и Сиднея. Из-за ухудшения видимости были отменены десятки рейсов. Как сообщил Всемирный фонд дикой природы, огнем уничтожена среда обитания 13 видов животных, а также треть популяции коал.

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